LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「サマ割 超得セール！旅館・リゾートスペシャル」を6月19日正午から30日まで開催する。注目の特別プランがお得となる。割引・ポイント付与が適用される宿泊期間は、各ホテル・旅館によって異なる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、メルキュール富山砺波リゾート＆スパが6,163円から、ヴィラフォンテーヌグランド東京有明が7,816円から、東京ベイ舞浜