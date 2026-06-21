日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表と対戦し、４−０で快勝した。圧巻のパフォーマンスで決勝トーナメント進出へ大きく前進した森保ジャパンには、海外ファンからも称賛の声が相次いでいる。日本は立ち上がりから試合を支配。４分に鎌田大地が華麗な連係から先制点を奪うと、31分には上田綺世が強烈なミドルシュートを叩き込んで追加点を挙げる。後半も攻守両面で