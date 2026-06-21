シリーズでお伝えしている「MRに乗って」の3回目。 かつての宿場町ならではの、豊かな自然や地域の歴史に触れました。 国鉄の松浦線を継承して誕生した松浦鉄道に乗り、佐世保駅から40分ほど…。 （寺田美穂アナウンサー） 「佐々駅に着きました。どんな旅になるのか楽しみです」 松浦鉄道が月に1回開催するイベント「MRに乗ってウォーキング」。 駅員の案内で駅周辺を歩き、まちの魅力