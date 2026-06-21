俳優の吉沢亮さんとスタッフが運営するInstagramさんは6月21日、投稿を更新。デビュー17周年を報告しました。【写真】吉沢亮、デビュー17周年を報告！「吉沢亮、デビュー17周年を迎えました」同アカウントは「吉沢亮、デビュー17周年を迎えました」とつづり、2枚の写真を投稿。上下黒いスーツ姿の吉沢さんが「17」の数字のバルーンを持っているショットを披露し、「この夏は映画『キングダム 魂の決戦』が公開、そしてミュージカル