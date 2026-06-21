牡羊座・女性の運勢 家族関係や生活面の状況が牡羊座のやる気に待ったをかけるとき。引き続きいろいろなことへの関心が広がり、楽しいことが増えてきている状況ですが、「それどころじゃないでしょう」的に割って入る何かがあるのかも。実際、日常面ではやらなくてはいけない細かい用事や検討すべき物ごとがありそうですが、まあそちらはいったん腹をくくってしばらく向き合えばやり遂げられます。「やってよかったな」とさえ思う