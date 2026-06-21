牡牛座・女性の運勢 身近な状況やここで出会う人たちが牡牛座に対し新たに働きかけてきそう。現在、牡牛座は何かと忙しく活発な状態ですが、それのほかにも、日常生活や仕事方面など幅広い状況を変えていこうと考えているはず。それ自体は前向きな意欲なものの、いま新たに入ってくるものはその意欲に対し異を唱える存在なのでは。おそらく牡牛座はそれに強い影響を受けるでしょうが、まずは目の前のことを予定通りやっていきまし