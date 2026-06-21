双子座・女性の運勢 現実的な“事情”が双子座の日常を圧迫し、人との関係性に影響を与えてきそう。いまの双子座はモチベーションも高く、積極的に挑戦していくつもりでしょう。それには協力的かつ志を同じくする周囲がいてこそなのですが、いまはそれとは別に対処しなくてはならない出来事があるよう。それはそれで悪いことではないものの、そちらに向き合おうとすると周囲はいい顔をしない…。そんな雰囲気です。「そんな