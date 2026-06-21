蟹座・女性の運勢 現在、社会面での挑戦に意欲的に取り組んでいそうな蟹座。いまは独特のムードがあり、それに乗っていけばいままでの自分なら考えつかなった飛躍を経験できそうです。が、それに対し自分でブレーキをかけてしまいそうなのも今週かな。背景にあるのは変化への恐れかもしれません。いまは気の合う人との接点も多く、そこでもうまくいっているので「このままでもいいじゃないか」という思いも余計強く出