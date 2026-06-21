獅子座・女性の運勢 気分が高揚し、日常に対して楽観的になれる時期が続きます。が、その割に心身が不安定になってきそうなのが今週。気持ちが先行しすぎて、まだそれに追いつけていない部分が抵抗を示すからかも。実際、いまは仕事も忙しい時期でそこでも具体的な手ごたえを得られていそう。「これだけできているんだから、挑戦は必要ない？」なども思いやすいかも。もし実際に不安定さを感じるなら、休養を増やし自分に時間をあ