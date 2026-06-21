乙女座・女性の運勢 独特の高揚感と物ごとに対する楽観的な気分が強まる時期。そんな自分を背景として、特に社会面では積極的に挑戦していけるタイミングでしょう。が、同時にいまは対人運が上昇。人との縁が増えるときでもありますが、いま接する相手はいろいろな意味で乙女座の熱に水を指す存在なのでは。基本的には気が合い、一緒にいて安らげるタイプでしょうが、「もっと現実を見たほうがいいよ」（たとえば）などというのか