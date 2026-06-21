天秤座・女性の運勢 明るく意欲的な対人関係に支えられ、新しいことへの挑戦意欲が俄然高まっているいまの天秤座。気分的にも盛り上がり楽しい時期ですが、ただ、いまは社会面もかなり忙しいよう。特に今週は新たな展開もあり、仕事に意識をより向けなくてはならなくなるかも。そのことに、パートナーや親友など大事な相手は不満を感じそうです。おそらく天秤座が忙しくなりすぎることのほかに、「現実的な状況に引っ