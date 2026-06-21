蠍座・女性の運勢 非常に好調な社会運が続きます。いまは思いきった挑戦を応援する風が蠍座の周囲で吹く時期で、それに刺激されモチベーションも強くなるタイミングなのでは。ただ難しいのは、蠍座自身の考えはいまの自分を肯定する（いまのままでいたい）方向に傾きやすいこと。実際、いまの蠍座は十分充実していて、パートナーや親友など大事な相手との関係も好調。相手もそういう考えでしょう。考えがぶれ、