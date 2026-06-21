射手座・女性の運勢 好奇心や物ごとに対する楽観的前向きさが強力な時期。いまはパートナーや親友など、大事ない相手との協力関係も強く、互いに刺激しあいながら新しい挑戦に向かっていけるときでしょう。ただ、いまは自分の常識や日常的な慣習が、その意欲のブレーキとなって時に立ちはだかるタイミングでもあるかも。いまの射手座は社会面も好調で、忙しくも手ごたえの多い状況にあるはず。「こんなに順調な