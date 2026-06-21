山羊座・女性の運勢 パートナーや親友など、山羊座の大事な人との縁がいっそう強まる時期に入りました。そもそも、いまは縁強化のときで、大事な人とは協力し合いながら楽しい時間を送れているでしょう。ただ、同時にいまの山羊座は、社会面での大きな変化を受け日常生活も流動的に刷新していこうという意欲を持っていそう。それはとても前向きなことですが、大事な人はそれに対し否定的なのかも。山羊座ほどは変化の