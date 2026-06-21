水瓶座・女性の運勢 新しい挑戦にいっそう真剣になりつつある水瓶座です。その意欲の背景には水瓶座に対し協力的で、同じく変化に対して前向きな周囲の影響があるのかも。特にパートナーや親友など、水瓶座の大事な人は状況に対し楽観的。おおいに元気をくれそうです。ただ、いまは仕事や日常生活でもやるべきことが多く、そこでも有能さを発揮しているところでしょう。また今週は仕事の新展開もありそうで、どうして