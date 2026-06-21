魚座・女性の運勢 自分を突き動かしている意欲に、疑問が生じるタイミングかも。現在の魚座は社会面で飛躍的な時期を迎えていそう。自分の可能性を信じ楽観的に挑戦していけるときで、そこには生活に対する意識の変化、自分自身に対する考え方の変化も関係しているでしょう。ただ、いまは身近な状況もうまくいき充実しているときなので、ふと「自分は変わらなくてはいけないのか？」的な思いが浮かぶ可能性があります。いまに対す