【ブリュッセル共同】ベルギー訪問中の天皇、皇后両陛下は21日、南部ウイエにある王室の離宮シエルニョン城で過ごされた。ベルギーに到着した20日に城に入り、フィリップ国王夫妻が出迎えて再会を喜び合った。両陛下は22日まで滞在し、23日に首都ブリュッセルで歓迎式典や晩さん会に臨む。シエルニョン城は王室の重要行事や夏の別荘として利用される施設。皇室との長年の親交を踏まえ、国王夫妻から招待を受けた。宮内庁による