２０日にメキシコ・モンテレイで行われた日本―チュニジア戦は、Ｗ杯通算１０００試合目の節目の試合となった。Ｗ杯は１９３０年にウルグアイで第１回大会が行われ、今回の北中米３か国大会が通算２３目の開催。最多優勝国は５度優勝のブラジルで、４度のドイツとイタリア、３度のアルゼンチンが続く。日本は１９９８年大会に初出場し、今回が８大会連続８度目の出場。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）によると、１試合の史上最