2人組YouTuber・平成フラミンゴのNICO（31）、RIHO（32）が21日、東京・六本木ヒルズアリーナで行われた『マクドナルド×コカ・コーラ FIFAワールドカップ2026 パブリックビューイング』に出席。サッカーファンとともに、日本代表対チュニジア戦を観戦した。【動画】日本vsチュニジア戦 六本木でサポーターが大熱狂試合前、RIHOは「今日は伊東純也選手が決めそうな気がする」と期待を寄せていたが、前半終了時には「推し変しち