東京都北区の区立滝野川第三小学校で児童ら１１人が重軽傷を負った火災で、火元とみられる校舎４階の音楽準備室から複数の衣類のような物が見つかったことが警視庁滝野川署への取材でわかった。第三者が侵入した形跡はなく、同署は、室内の電気ストーブから出火した後に燃え移った可能性があるとみている。同署幹部などによると、音楽室と隣り合う準備室の北東の角部分が特に激しく燃えており、焼け跡に電気ストーブとサーキュ