スイス中部ルツェルン近郊のリゾート地、ビュルゲンシュトックに到着するバンス氏の車列＝21日/Urs Flueeler/Keystone/AP（CNN）米国のバンス副大統領がイランとの協議に向け、スイスに到着したことが分かった。副大統領府が明らかにした。スイス中部ルツェルン近郊のリゾート地、ビュルゲンシュトックでは21日、バンス氏の車列が目撃された。バンス氏は出発前、イランとの交渉の優先事項は協議の枠組みを確立すること、核問題で「