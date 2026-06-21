秀吉（池松壮亮）と弟の秀長（仲野太賀）が播磨攻略で苦戦する様子を描く「豊臣兄弟！」（NHK）。兵庫県の戦場跡を訪ねた今泉慎一さんは「淡河城では秀長が攻略できずに一度撤退。城主は『牝馬の計』という奇策を使ったとも言われる」という――。豊臣秀長（羽柴秀長）戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。大名。豊臣秀吉の弟。（写真＝春岳院所蔵／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■秀長に特命「兵糧ルートを断て！」第17