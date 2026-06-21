NHK「豊臣兄弟！」は、別所長治が叔父の別所賀相とともに立て籠もる“三木合戦”を描く。現代では、長治は「誰も恨まない」と遺して切腹し、名将と語り継がれる。なぜ長治は、無謀な戦いをしたのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に史実に迫る――。■“名将”として語り継がれる別所長治NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」。6月21日放送の第24回「軍師官兵衛！」では、三木合戦がクライマックスを迎える。秀吉（池松壮