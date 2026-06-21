6回4安打1失点で今季8勝目、6月は4戦4勝【MLB】ロッキーズ 2ー1 パイレーツ（日本時間21日・デンバー）ロッキーズの菅野智之投手が20日（日本時間21日）、本拠地で行われたパイレーツ戦に先発し、6回4安打1失点で今季8勝目を挙げた。1点リードの9回には一度は同点に追いつかれて菅野の勝ちが消えたかと思われたが、得点は“取り消し”。「菅野の勝ち消えたと思ってたらなんか蘇ってる」「よく分からんけど勝ったのね」とファンも