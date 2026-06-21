◆パ・リーグロッテ―楽天（２１日・ＺＯＺＯマリン）ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が始球式に登板。背番号「３１５（サイコー）」のユニホームに身をまとい、投じた１球は惜しくもワンバウンドとなったが、スタンドからは温かい拍手が送られた。「初めての始球式ですごく緊張していた。ノーバウンドじゃなかったんですけど、ちゃんと（捕手に）届けることができ