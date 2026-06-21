◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本４ー０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が日本戦スペシャルアンバサダーとして日本テレビ系のチュニジア戦中継の解説に登場。オランダ戦に続き、“神解説”を炸裂させた。◆チュニジア戦の本田語録▽試合前、オランダ戦から４人を代えた日本のスタメンに「僕は代え過ぎだと思ってるんで。ネガティブなことを言うと代え過ぎだと思ってるんで