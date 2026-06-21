◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）日本の次戦相手・スウェーデンのメディアも、チュニジアに快勝した森保ジャパンを警戒した。スウェーデンの公共放送「ＳＶＴ」は、「スウェーデン、気をつけろ日本代表がチュニジア戦で大活躍」と公式サイトで速報した。日本がビルドアップ段階から自由にプレーし、チュニジアのディフェンス裏を容易に突いていたことを指摘。