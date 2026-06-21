読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！クラスで全く目立たない地味な同級生男子。しかし、彼の本当の姿は誰もが知る“超有名人”でした。偶然秘密を知ってしまったことから始まる、驚きの展開とは…？存在感ゼロの地味メガネくん高校に入学して、私の隣の席になった男の子は、いつも分厚いメガネをかけてうつむいている、とても地味な生徒でした。クラスでもほとんど目立たず、誰かと積極的に話す姿も見たことがありま