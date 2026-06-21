◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・東京ドーム）中日は、代打起用がハマり、逆転に成功した。３点ビハインドの８回だった。岡林の二塁への内野安打と相手の失策で無死一、三塁とチャンスを作った。石伊は空振り三振に倒れたが、８試合ぶりに４番復帰した細川が、高め直球を詰まらせながらも、右前に落とす適時打で１点を返した。なおも２死一、二塁で、途中出場の高橋周が右前適時打で続いて、２点目を追加。村松が四