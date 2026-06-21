◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・東京ドーム）巨人の大勢投手が８回に登板するも、逆転を許した。大勢は２／３回、２７球を投げて４安打４失点となった。３―０の８回に４番手でマウンドへ。この回の先頭・岡林には二塁への内野安打を浴びた。続く２番・鵜飼のゲッツーコースの打球を二塁手・浦田がグラブではじいてファンブル。無死一、三塁のピンチを迎えた。３番・石伊を３球で空振り三振に抑えたが、４番・細川