夏の公園で、「猫のお水を捨てないでください」と書かれた水入れを見かけたことはないだろうか。夏は野良猫たちにとって、過酷な季節だ。焼けつくような日差しを受けながら、火傷するほど熱くなったアスファルトの上を餌や水を求める猫たちに、せめてもの思いやりとして与えられた水場である。もし近所で水場を求めてさまよう猫を見かけたら、水を入れた容器を与えてほしいと、動物保護活動家・坂上知枝さんは言う。坂上さんは、「