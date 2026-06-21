日本テレビ系「生放送！サッカーW杯日本戦速報＆高松宮記念杯ケイリン坂上忍の勝たせてあげたいTV」（後4・00）が21日、放送され、サッカー日本代表のスターと同級生だった競輪選手が当時の思い出を語った。20日（日本時間21日）に行われたFIFAワールドカップ（W杯）チュニジア戦で、日本は4−0と圧勝。W杯史上最多の4ゴールを挙げて勝ち点を4に伸ばし、F組2位に浮上した。番組では、この一戦の振り返りと、高松宮記念杯競輪