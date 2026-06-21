二所ノ関部屋として初の合宿が２１日、茨城・大洗町で行われた。募集に応募した１６００人が観覧に訪れ、相撲甚句が披露されるなど、さながら巡業のように盛り上がった。町おこしＰＲ、二所ノ関部屋の応援を兼ねた同町からの提案に呼応した二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）は「巡業みたいな感じで良かったと思う。部屋がある茨城の県南では認知されてるんですけど、県央地域、茨城の真ん中でもっと部屋のことを知ってもらいたい