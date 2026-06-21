◇第33回大学野球関西オールスター5リーグ対抗戦準決勝関西六大学11―3阪神大学（2026年6月21日わかさスタジアム京都）大学野球の関西オールスター5リーグ対抗戦は21日に準決勝が行われ、関西六大学が阪神大学を11―3で下して決勝に進んだ。大商大の選手たちが、相手先発でプロ注目右腕・的場吏玖（4年）の攻略に貢献した。3回1死無走者から8番・志良堂朔（3年）が左前打、9番・赤埴克樹（3年）が右前打とつないで1死