「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）日本はチュニジアを下し、大会初勝利。１試合４得点は１０年南アフリカ大会の１次リーグ・デンマーク戦の３点を上回る最多得点。４点差の勝利も日本史上最大得点差での勝利で、決勝トーナメント進出に前進した。この日は日本テレビで解説を務めた元日本代表の本田圭佑と、日本テレビの山本紘之アナウンサーとのコンビも話題に。高校時代