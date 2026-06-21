フリーアナウンサーの望月理恵（54）と皆藤愛子（42）が21日、東京・SHIBUYASACSで「セント・フォースOfficialBook2026―2027」の発売記念イベントに出席した。ベストショットの数々を鑑賞できるパネル常設展や事務所所属キャスター陣が日替わりで行うトークショーなどの特別イベントが、この日から6日間にわたって開催される。事務所に28年半在籍し、取締役も務める望月は「事務所にとっても写真展は初めて。新鮮ですし