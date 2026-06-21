鹿児島県出水市で上映された、戦闘機「紫電改」の引き揚げ作業などを記録した映像＝21日午前鹿児島県阿久根市沖に沈んでいた旧日本海軍の戦闘機「紫電改」を引き揚げたNPO法人は21日、引き揚げ作業の過程や、事前に行った潜水調査を記録した映像を同県出水市で上映した。約900人が訪れ、上映後には保管中の機体が公開された。法人の肥本英輔代表（71）は「機体は戦争の語り部として末永く活躍してほしい」と述べた。映像には、