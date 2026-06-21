「ヤクルト１−２広島」（２１日、神宮球場）広島がヤクルトに競り勝ち、２連勝。６月の週末は負けなしの６連勝とした。小園が調子を上げてきた。０−０の五回２死一、二塁で迎えた第３打席。フルカウントから高橋の直球を左翼線にはじき返す２点適時二塁打を放ち、先制に成功。「コンパクトに打ち返すことができました」と振り返った。小園の適時打は５月２３日・中日戦（バンテリン）以来、約１カ月ぶりだった。先発・岡