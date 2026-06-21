1番人気ヴァルキリーバースは道中4、5番手を追走したが、4角で進路をふさがれる不利がこたえて14着。ルメールは「4角でごちゃついてリズム良く走れなかった。こういう馬場（やや重）なので直線で再び加速できなかった」と振り返った。同騎手はこの日で国内での騎乗を切り上げ、欧州へ移動。夏休みを取った後にマスカレードボール（牡4＝手塚久）とのコンビで英G1キングジョージ6世＆クイーンエリザベスS（7月25日、アスコット