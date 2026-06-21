俳優のピョン・ヨハンが主演する韓国ドラマ『白雪姫には死を〜BLACK OUT＜拡張版＞』（全16話）が、あす22日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週月曜後2：00〜※2話連続放送／7月10日から毎週金曜後2：00〜※2話連続放送）【動画】本当の悪魔は誰だ…韓国ドラマ『白雪姫には死を〜BLACK OUT』予告同作はピョン・ヨハン主演で、ドイツの人気小説をドラマ化した犯罪ミステリー。殺人事件の犯人として服役した