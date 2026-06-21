【ビュルゲンシュトック共同】スイス外務省は21日、米イラン協議を巡り、双方の代表団が開催地のスイス中部ビュルゲンシュトックに到着したと発表した。協議は21日午前（日本時間同日午後）に始まる見通しだとした。