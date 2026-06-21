【FIFAワールドカップ2026】チュニジア代表 0−4 日本代表（日本時間6月21日／モンテレイ・スタジアム）【映像】チュニジアDFが猛抗議した「微妙な接触」（実際の様子）日本代表のMF鎌田大地が挙げた先制点の場面で、相手DFが見せたファウルを主張するリアクションがSNSで話題になっている。日本代表は6月21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節でチュニジア代表と対戦。4分に鎌田の2試合連続ゴールで先制すると、その