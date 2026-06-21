素材へのこだわりは分かるが……関越自動車道を走るツーリングで、埼玉県内の休憩ポイントとして立ち寄りやすいのが「高坂SA」（下り）です。フードコートも充実しており、軽く済ませたい時からしっかり食べたい時まで、頼れるサービスエリアです。今回いただいたのは、「第2回ハイウェイめし甲子園」にエントリーする「高坂SA」のオリジナルメニュー、「極み香り豚の肉汁うどん」（1200円）です。メニュー看板には「埼玉県の