愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。今回は、別居中の夫から同居を迫られたことから起こった一件です。夫「息子はもうすぐ小学生だろう？学校に通いやすいようにまた一緒に暮らすことを考えている」夫の不倫のせいで別居す