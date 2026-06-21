ポケピースのアイテムが集まる「ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING」が、6月より全国各地で順次開催されている。プラスルとマイナンが遊びに来てみんなでスポーツを楽しむ姿をテーマにしたオリジナルグッズが登場している。「ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING」が全国で順次開催中(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.会場内は、ポケピースの世界観を表現した装飾で彩られ、POP UP STORE先行発