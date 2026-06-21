＜ニチレイレディス最終日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞あと一歩、届かなかった。大出瑞月、イ・ミニョン（韓国）との三つ巴のプレーオフ（18番パー5）で、吉〓マーナが最初に脱落した。バーディを奪った2人に対し、ウェッジでの3打目を寄せきれずにパー。涙をこらえながら、「悔しいです」と気丈に言葉をつむいだ。【写真】ここから2時間超のプレーオフが始まりました昨年の最終