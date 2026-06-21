新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？6月22日（月）〜6月28日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★射手座運勢第1位！対人関係にスポットライトが当たる週です。これまで出会ったたくさんの人たちとの関係性が洗練され、本当にあなたを大切にしてくれる人たちが周りに残ります。風通しのよい、軽やかな毎日がここから始まっていくでしょう。第2位★蟹座運勢