タレントの高橋みなみさんが自身のInstagramを更新。かねてより親交の深いお笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんとの“お茶会”の様子を投稿し、クロちゃんのSNS投稿の裏側をユーモアたっぷりに暴露しました。 【写真を見る】【 高橋みなみ 】 「息を吐くように嘘をつく」親友・クロちゃんのSNS偽装をぶっちゃけ「明人くん」呼びに…クロちゃんも「あーん、本名で呼ばないで！」高橋さんは「基本的にほぼ毎日謎に連