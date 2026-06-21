元TOKIOの松岡昌宏（49）が、21日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（前7：00）に出演。名古屋に住む妹と約2年ぶりに再会し、妹の夫と初めて顔を合わせたことを明かした。【写真】帽子を取り…丸刈り姿を一瞬見せた松岡昌宏松岡は14日の放送で「俺は6月9日、名古屋で手羽先を食ってるはずです」と語っていたが、この日はその後日談を披露。「東海道新幹線に乗って、妹に会いに行きましたよ」と報告した。久々の再会につい