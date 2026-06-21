共同通信社は20、21両日、全国電話世論調査を行った。政府が検討する飲食料品の消費税率引き下げに関し「時間を短縮できるなら1％でもいい」が最多の43.9％で、「食料品の消費税減税は必要ない」28.9％、「時間がかかってもゼロにするべきだ」22.6％と続いた。米国とイランの戦闘終結に向けた覚書署名を受け、ホルムズ海峡の安全確保のための自衛隊派遣は54.7％が「必要はない」、36.6％が「必要がある」と答えた。自民党総裁